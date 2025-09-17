Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutuklulara ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 19:18 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları ziyaret etti.

        Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren partisinin gençlik kolları üyeleriyle Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde görüşmesi sonrasında, İmamoğlu ve bazı tutuklulara ziyarette bulundu.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 322 gündür tutuklu olduğunu anımsattı.

        TBMM'deki komisyonda akademisyenlerin dinlendiğini ifade eden Özel, Terörsüz Türkiye umuduyla yapılacak çalışmalarda en önemli katkıyı sağlayabilecek akademisyenlerden birinin Özer olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Özel, Özer'in tutukluluk halinin son bulması için başvuruda bulunduğunu kaydederek, "Sayın Ahmet Özer'in yapılan başvurusu üç gün içinde, dünden itibaren değerlendirilecek. Eğer bugün akşam veya yarın serbest kalmasına yönelik bir karar çıkarsa, Ahmet Özer ilk iş olarak da Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere oraya gidebilir." dedi.

        Özgür Özel, görüştüğü arkadaşlarının morallerini iyi gördüğünü, buna katkı yapan konulardan birinin Ankara'daki mitingleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Ardından da partimiz aleyhinde açılmış olan kurultay davasından kayyum, butlan gibi korkular bir yana dururken, erteleme ve erteleme sırasında kurulan ara karar, ara karardaki vurgular ile Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ve ilçe seçim kurullarının peşi sıra CHP lehine verdiği kararlar ki seçim hukuku tamamen bunları gerektiriyor. Hiç anormal, hiç beklenmedik bir karar yok. Bu kararlara, seçim hukuku bilen herhangi bir, örneğin AK Parti'linin de itiraz etmesi söz konusu değil. Etmiyorlar, aksini söylüyorlar zaten. Siz de zaman zaman takip ediyorsunuz.

        İstanbul Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacak olması ve o kurultay sonucuyla düzenlenecek mazbatayla kayyum meselesinin ortadan kalkacak olması. Partinin olağanüstü kurultayının yapılacak olması, tartışmaya açılan delegelerin oy kullanmayacak olmasıyla o konuda çok daha güçlü bir şekilde delege iradesinin ortaya çıkacak olması. Bir yandan tüm Türkiye'de yürüyen süreçlerle ilçe ve il kongrelerimizin tamamlanıp, kurultayımızın delegelerinin belirlenecek olması. Bunlar bütün arkadaşlarımızın içini rahatlattı."

        Özel'in iddiasına AK Parti'den yanıt
        Özel'in iddiasına AK Parti'den yanıt
        REKLAM

        Özel, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmadan önce AK Parti ve MHP'li bazı isimlerce arandığını iddia ederek, "Bayrampaşa Belediye Başkanımıza üç kez AK Partili isimler ve bir MHP'li isim, 'AK Parti'ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun.' Bakın şimdi buradan net olarak söylüyorum." dedi.

        GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

        Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin iptal talebiyle ilgili soruyu Özel, "Bu yapılanlardan sonuç alamayacaklarını biliyorlar. Seçim hukukunda CHP zaten çok dikkatli. Zaten bütün partilerin YSK'da temsilcileri var. Onlar yıllardır alınan kararları, içtihatları biliyor. YSK ve ilçe seçim kurulları önceki kararlarıyla uyumsuz işler yapmazlar. Çok olağandışı bir şey olmadığı takdirde uyumsuz işler yapmazlar. Yani bu mesele iki kere ikinin dört ettiği gibi belli de partiyi tartıştırmak için." şeklinde cevapladı.

        Hasan Mutlu'nun dün tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Başkanlığınca görevden uzaklaştırılmasının sorulmasının ardından Özel, "Bu beklenen karar, tutukluluk varsa mecburen olacak." dedi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?