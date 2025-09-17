Habertürk
        Özel'in iddiasına AK Parti'den yanıt | Son dakika haberleri

        Özel'in iddiasına AK Parti'den yanıt

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "CHP Genel Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum." açıklamasında bulundu

        Giriş: 17.09.2025 - 17:45 Güncelleme: 17.09.2025 - 17:45
        Özel'in iddiasına AK Parti'den yanıt
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'in iddiasına yanıt verdi.

        Özdemir yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.

        Sayın Özgür Özel’i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için '32 saatlik video kaydı var.' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır."

        #Son dakika haberler
