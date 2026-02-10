TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamaları özetle şöyle:

"Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızı, Ankara'daki belediye başkanlarımızı, il örgütümüzü misafir ediyoruz. Çok kıymetli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Partimiz tarihinin en ağır saldırısı altında, iftiralarla karşı karşıya, devlet bütün olanaklarıyla bir partiye hizmet eder halde, ama o saldırı altındaki ana muhalefet partisinin grup toplantısına bakın, bir bakın. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Gerçekle yüzleşmek sokağa inmekle oluyor. Depremi yaşayana oranın görüntüsünü izletmekle siyaset olmuyor. Orada param olmadığı için evime geçemiyorum diyenleri dinlemeden siyaset olmuyor. Öyle afişle, brandayla siyaset olmuyor. CHP'nin siyaseti, yeni bir iktidarın kuruluşunun göstergesidir. Geçen hafta İslahiye'deydik, Nurdağı'ndaydık, Osmaniye'deydik, Malatya'da ve ilçelerindeydik, Adıyaman'daydık. Sayın Erdoğan da Suudi Arabistan ve Mısır'daydı.

REKLAM

Vatandaşların tepkisi, deprem bölgesindeki çalışmalarda ortaya çıktı. Mısır'dan Sisi'den koptu geldi dedi ki: Bunlar deprem bölgesi turisti. Sadece CHP'ye de demiyor, tüm muhalefete haksızlık yapıyor. Kendisi bölgeye 34 kez gitmiş, ben 55'inci ziyaretimi tamamladım da geldim. Ama Erdoğan döndü dolaştı şunu söyledi: Deprem bölgesinde, enkazda yoktular. Buraya hiçbir şey kazandırmadılar. Şunu hatırlatmak isterim bunlar merkezi hükümetin görevidir ve bu vatandaş 2 kez ÖTV ödedi.

Deprem bölgesine yardımlarımızı AFAD'ın kayıtlarına bildirerek yardımlarımızı gerçekleştirdik. 67 kalıcı eser bıraktık. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 milyon TL'ye Adıyaman'da Çad Köprüsü'nü yaptı. Mersin Büyükşehir, Adıyaman'ın ana caddesini tekrar baştan yaptı tamamladı. Elazığ'a birer tane okul yaptı Ankara, İstanbul ve İzmir belediyeleri. Biz yaptığımız işi hiç söylemedik, Tayyip bey bunlar hiçbir şey yapmadı diyene kadar. Erdoğan'ın gururla izlettirdiği videoya bakar mısınız hepsinde Antalya Büyükşehir Belediyesi yazıyor. K.Maraş'ta Mansur Yavaş, Hatay'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deyince vekili Nuri bey alkış kopuyor. Biz bunları vatandaştan hiçbir şey almadan yaptık ve yapıyoruz. 71.5 milyar dolar para topladılar. Kendileri konutlara 40 milyar dolar harcadıklarını söylediler yani 31 milyar dolar var ama depremzedenin önüne faizli sözleşme sunuyorlar. Buradan Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Madem bu para toplandı, o senetleri yırtıp atalım, ben de haftaya grup toplantısına sana teşekkür edeyim. Erdoğan'a kalırsa 2 yıl ödemesiz 18 yıl vatandaş bu deprem konutlarına para ödeyecek.

Bakan Kurum, CHP bizim yaptığımız evlerin maketini yapamaz diyordu. İliç'te yaşanan felaketin ardından İstanbul'a aday gösterdiler ama Allah'tan İstanbullular, Murat Kurum'u görünce 1.1 milyon farkla Murat Kurum'a İstanbullular, al sana İstanbul'un maketi evde oynarsın dediler. Cumhuriyet döneminde yüzde 86 özelleştirmeyi bunlar yaptı. 2 köprü ve 7 otoyolun geçen yılki geliri 650 milyon dolardı. 5 yıllığına 3.5 milyar dolar olarak özelleştirmeyi düşünüyorlar. Bu köprünün geçiş ücreti 59 lira, bu köprüyü alan köprünün ücretini 590 lira yapacaklar. 2012 yılında bu köprüleri satmaya kalktığında vatandaş ayağa kalkmıştı. 5.7 milyar dolarlık teklif gelmişti, Erdoğan, 7 milyar doların altına satmak vatan hainliği demişti. Şimdi kendisini bu rakamın yarısına 3.5 milyar dolara satacaklarını söylüyor. Asgari ücreti 28 bin TL yapmışlardı şu an asgari ücretin alım gücü 26 bin TL'ye düştü. Kendisi, paranın, bir milletin itibarı olduğunu söylüyordu. 2013'te bayram namazından çıktıktan sonra gazetecilere verdiği 200 TL, 1.5 çeyrek altın alıyordu, şu an o 200 TL 0.03 gram altın alıyor. Bu paranın itibarı Türk milletinin değil, senin itibarındır Sayın Erdoğan.

Bu iktidar milletin huzurunu bozdu, ekmeğini küçülttü. Son girdiği seçimlerde de ilk kez yenildi. Biz de 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık, Erdoğan'ı da yenilgiyle tanıştırdık. Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandık. Ankara'da belediye sayımızı 16'ya çıkardık. O süreci hakkını teslim etmek lazım, Mansur Yavaş başkanımızla oturduk, çalıştık, bunlardan birisi de Keçiören belediyesiydi. Kendisini 3 kez özel gündemle çağırdım ve birçok iddia olduğunu belirttim. Bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz Türkiye bize umudunu bağlamış dedim. Bir şeye bulaştıysan bunu söyle dedim. Çocuklarını, ailesini o büyük yeminlere katarak her şeyi inkar etti. AK Parti'yle gizli görüşmeler yaptığını öğrendik. Öğreniyoruz ki çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. İl Başkanının telefonunu açmıyor. Kendisiyle telefonda görüştük ulaşamadığım için sonra mesaj attım. Annesine küfür haşa, kişiliğe yöneliktir. Aileye, milli değerlere yönelik bir şey varsa birini ispatlasın, mahkemeler buradadır.

Bir kusurun bir hırsızlığın varsa ben bunu hazmetmem ama seni hırsızlığını kabul edenlere gidiyorsan senin utanman gerek. Sana inandım, sana inanmayanlara teslim oluyorsun. Ama anlıyorum ki o Mesut da yalanmış, anladım ki sen hırsızmışsın ve bunu bilip seni kabul edenlerle uzlaşıyorsun. Bana ranta karışmayan Mesut lazım, benim hırsızlarla işim olmaz; AK Parti'nin işi olur. Bizde böyle bir şey olmaz. Dönsen de affetmem seni, madem hırsızdın neden bizi oyaladın? Ama gün gelecek devran dönecek ve o gün elime düşeceksin. O zaman sana acırsam namerdim. Bunlar, Mesut'un sızdırdığı, paylaştığı yazışmalar. Diyor ya, genel başkan bana şunları böyle söyledi. İşte konuşma, yazışmamız. Ankaragücü tribün liderine diyor ki; arkamda durun, çarşamba günü AK Parti'ye katılacağım sana daire alacağım diyor. Bu arkadaşlar aramızda, kendileriyle Meclis'in bahçesinde konuşabilirsiniz. Bu tosuncuk, milletin helal oylarını alıp kaçmaya kalkışıyor. Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da diyor ki, 'Parti değiştirmek için kapı kapı gezip, ihaleyi bizim partiye geçmek için tek bir firmaya veriyorsun' diyor. Kimi Zeydan başkan gibi aslan gibi yatıyor, kimi de bunun gibi kaçıyor. Yarın edin anonsu, takın rozeti.