Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan

        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan

        İBB Başkanvekilliği adayını belirlemek için CHP İBB grubu saat 18.30'da Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda Habertürk'ün daha önce duyurduğu gibi Nuri Aslan'ın isminde karar kılındı. Esra Toptaş'ın edindiği bilgiye göre karar oy birliğiyle alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 21:59 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        ABONE OL

        Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanvekili seçimi yarın İBB Meclisi’nde yapılacak. Kanun gereği ilçe belediye başkanları İBB Başkanvekili olamıyor. Başkanvekilinin İBB meclis üyeleri arasından seçilmesi gerekiyor. Habertürk'ten Esra Toptaş, Nuri Aslan isminin öne çıktığını yazmıştı.

        İBB Başkanvekilliği adayını belirlemek için Saraçhane'de Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP grubu, Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile de bilinen Nuri Aslan’ın adaylığına oy birliğiyle karar verdi.

        Yarinki İBB Meclisi’ndeki seçimde bu isim oylanacak.

        MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP’DE

        İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 185 sandalye ile çoğunluk CHP’de. AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. 1 üye de bağımsız.

        REKLAM

        ÜÇÜNCÜ TURDA BİTEBİLİR

        Yine Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi aranacak. Bunun sağlanamaması durumunda üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yetecek. Mevcut sandalye dağılımına göre Aslan’ın üçüncü turda başkan vekili seçilmesi bekleniyor.

        NURİ ASLAN KİMDİR?

        Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul’da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

        1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

        2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor