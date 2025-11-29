Ankara Spor Salonu'nda, dün başlayan CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yeni parti programı kabul edilirken, CHP tüzüğü ve yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

PARTİ PROGRAMI SUNULDU

CHP'nin 61'inci kurultayında, yeni parti programının delegelere anlatılması için Program Komisyonu oluşturuldu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" temasıyla hazırlanan ve "Demokrasi, Yönetim ve Adalet", "Kalkınma ve Ekonomi", "Sosyal Devlet" ve "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan parti programını kısa sunumlarla delegelere tanıttı.

PARTİ PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Ardından delegeler parti programıyla ilgili söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Daha sonra, kalkınmadan adalete, demokratikleşmeden sosyal devlete, sağlıktan kültür, turizm ve spora, eğitimden milli savunma ve çalışma hayatı vizyonlarına kadar birçok alanda hazırlanan parti programı, delegelerin oyuna sunuldu. Parti programı oy birliğiyle kabul edildi.

PARTİ MECLİSİ 80 ÜYEYE YÜKSELDİ

Tüzüğün 20. maddesinde yapılan değişiklikle Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e, yedek üye sayısı da 20'ye yükseltildi.