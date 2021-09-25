CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da buluştu

Buluşmaya, Başkan Savaş'ın (sağ 4) yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun (sol 4), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ), Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sağ 2), Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (sol 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün (sol) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak (sağ 3) katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR