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CHP'li Erol'dan disipline sevk edilmesine ilişkin açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Biz Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyiz. Buradan gelen bir geleneğimiz, kültürümüz var. Bu geleceğimize, kültürümüze sahip çıkmayı da kendimize siyasi ve ahlaki sorumluluk yola göstermiş, dedemizin peşinden bu doğrultuda siyaset yapan birisiyim" dedi

08.11.2018 - 19:19 | Güncelleme: İHA

Erol, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İHA'nın haberine göre Erol, gerekçenin grup başkanvekillerinden izin almadan televizyon programlarına katılmak olarak gösterildiğini söyledi. Erol daha önce Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından kınama cezası aldığını hatırlatarak, ''Demek ki parti içerisinde bu konulara daha dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlarının Meclis'in ilk kuruluş yıllarına dayandığını söyleyen Erol, "Çünkü ailemizin büyük dedesi Diyab ağa Dersim milletvekilidir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk milletvekillerindendir'' ifadelerini kullandı.

 

Kendilerinin ulusal değerler üzerine siyaset yaptıklarını, devlet gelenekleri ve Cumhuriyet gelenekleri üzerine siyaset yaptıklarını ifade eden Erol, "Biz Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyiz. Buradan gelen bir geleneğimiz, kültürümüz var. Bu geleceğimize, kültürümüze sahip çıkmayı da kendimize siyasi ve ahlaki sorumluluk yola göstermiş, dedemizin peşinden bu doğrultuda siyaset yapan birisiyim. 95 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin 34 yılına canlı şahitlik yapmış birisiyim. İlk üyelik kaydım 1984. 34 yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en Genç İl Başkanlığı'nı yaptım, 25 yaşında İl Başkanlığı, 22 yaşında Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Parti kültüründen, partinin ahlaki değerlerinden gelen birisiyim. Parti üyelik kaydımızı kesmeye çalışabilirler ama Cumhuriyet Halk partili onurunu, kimliğini asla bizim elimizden alamazlar. 34 yıllık süre içinde 8 başkan ile çalıştım ve o 8 başkan ile çalışırken de bu süreyi kendime onur ve şeref olarak gördüm'' dedi.

Erol şöyle konuştu:

''Partimin vereceği karara saygılıyım. Cumhuriyet Halk partisi kimliği, onurunu, şerefini yaşamakta hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek, siyasi mücadelemize Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğimizi ve Cumhuriyet Halk Partili olmanın onurunu her fırsatta yaşadığımızı belirtmek isterim.''

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