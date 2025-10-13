CHP'li Yücel: Mansur Yavaş ne sanık ne de tanık

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep ettiğini anımsattı.

Yücel, konuya dair Sayıştay ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ABB tarafından detaylı şekilde inceleme yapıldığını belirtti.

Yücel, "Mansur Yavaş ne sanık ne tanık ne de şüpheli. Ankara’yı kaybetmeyi hazmedemeyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırmak için ellerini ovuşturanlar avuçlarını yalayacaklar" dedi.

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, enflasyonun yükseldiğini ve vatandaşın yoksullaştığını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Bu sistem üreticiden tüketiciye tek bir kişiyi bile memnun etmiyorsa, millet 'acımızdan ölüyoruz' diye isyan ediyorsa, ortada bir başarı mı vardır yoksa büyük bir başarısızlık mı?" diye soran Yücel, "Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede istikrar, istikrarın olmadığı yerde de ekonominin iyi olmasını beklemek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Yücel, vatandaşın borcunun sürekli katlandığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşların, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyonu geçmiştir. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları ocak ayından bu yana yüzde 88 oranında artmış ve 210 milyar liraya ulaşmıştır. 2025'in ilk 10 ayında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 8 milyona yaklaşmıştır. Böyle bir ortamda Mehmet Şimşek'in neyi başarı olarak gördüğünü açıklaması gerekiyor."

"ROJİN'İN AİLESİNİN ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne değinen Yücel, şunları kaydetti: