CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. "İnsan için ahlak elbiseden önemlidir" başlığıyla video kaydı yayınlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN BUNLARI BIRAKIP BANA HAKARET EDİYORSUN"

Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip, terbiyesiz bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum. Milletimiz adına sordum. '5 soruya cevap ver' dedim. En azından toplum neyin ne olup, olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum; o 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.