Öğretmenler için aşı tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın Gara Bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Polis Memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalak ile Astsubay Semih Özbey, Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Er Müslüm Altuntaş, Er Sedat Sorgun, Er Süleyman Sungur ile Muhammet Salih Kanca’nın ailelerini telefonla aradı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şehit Ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.