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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, "Halk biliyor ki zaman CHP zamanıdır. Bazı anketlerde kararsızlar olduğu söyleniyor. Kararlılığımızı, çözümlerimizi onlara da anlatacaksınız. Karşımızdaki 'Bunlar kararlı, sorunları çözmekte kararlı' diyecekler. Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Bir bakanın söylediğini, diğer bakanın yalanlandığını görüyorlar. Devletin soyulacak bir mekanizma olarak algılandığını da biliyorlar. İktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediğini herkes biliyor" diyerek başladı.

"TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Vatandaşımız neyin ne olduğunu iyi biliyor" diyen KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, "Bildiğinden çok da yaşıyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 3,5 milyon hanenin elektriği kesildi. Elektriğe gelen zamları görüyor vatandaş. Bu faturalar ödenmiyorsa, bunu vatandaş yaşayarak görüyor. Onların sözcüsü olarak, yaşadıkları sıkıntıları yaşamak için bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3,5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak, onların derdini kim dile getirecek? Bu insafsızlığı yapan iktidarı nasıl anlatacağız? Tarihi bir sorumluluğumuz var. Ülke böyle bir noktaya gidiyorsa hepimizin tarihi bir sorumluluğu var. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. 1,4 milyon hanenin de doğalgazı kesik. İktidar sahipleri bunun ne kadar farkında. Biz halkın partisiyiz, halkın dertlerini gündeme getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"HALKI ALDATMAK İSTİYORLAR"

İşsizlik rakamlarına da değinen CHP lideri, "Talimat veriyorlar. Siz onu benim külahıma anlatın. Ne azalması... Onlara göre Türkiye'de iş var ama işsizler iş beğenmiyor. Halka böyle söylüyorlar. Aldatmak istiyorlar, kandırmak istiyorlar halkı" diye konuştu.

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