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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin 307 lira tazminat ödeyecek. Tazminat öğrencilere burs olarak bağışlanacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat
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DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan tazminat davasında, manevi tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 TL, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davası sonuçlandı. Kılıçdaroğlu, 43 bin 307,45 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı karara itiraz ederek, davayı istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatının itirazını reddetti. 43 bin 307,45 TL Kılıçdaroğlu'ndan icra yoluyla tahsil edilerek, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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