CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Hamidiye suyunu nasıl kullanmayız? Bakın düşüncede ayrılık değil, devlet yönetiminde ayrılık değil, insanın içtiği suya ayrılık getirilir mi? İnsanını içtiği suya farklılık getirilir mi? Suya parti rozeti takacaklar. "Madem ki bu kaynak suyunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalıştırıyor, satıyor. O zaman biz bunu almayalım." Ne için? "İstanbul Büyükşehir'i cezalandıracağız." Ve bunlar da devlet yönetiyorlar. Acı olanı bu zaten. Suda ayrım olur mu? Biz yaralıya da su veririz, sususuza da su veririz. 'Su gibi aziz ol' deriz. Suyun ne kadar mübarek olduğunu biliriz. 63 yerde Kuran'da sudan bahseder. Ve siz suyu ayırıyorsunuz. Nereye geldik? Suda toplumun ayrıştırıldığı bir noktaya geldik. Hamidiye suyunu içenler, Hamidiye suyunu içmeyenler... Kim yapıyor bunu? AK Parti'nin yöneticileri... Ben başka bir şey söylemiyorum. Ama bu milletin vicdanına bırakıyorum. Büyükşehir Belediyesinin yeri geldiğinde senin soyduğun bütçenin açıklarını bile kapatacak gücü vardır."