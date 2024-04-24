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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel'den açıklamalar - Son dakika haberi

        İYİ Partili vekil CHP'ye katıldı

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel konuşmasında, "1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken işçi bayramıdır. İşçiler orada hakkını arıyorsa sonra da evine dönüyorsa siz muktedirsiniz demektir. Taksim'i 1 Mayıs'a açın" ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:03
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        Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "CHP'ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere sesleniyorum. Gelin partiye kaydolun, CHP'nin size çok ihtiyacı var. Dün TBMM'nin 104.kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladık. Birileri tarihi bir gaf yapsa da bu Meclis sandıkta kurulmuş bir Meclis'tir. Biz de millet iradesine saygılıyız, saygılı olmaya devam edeceğiz.

        "HERKES ANAYASAYA UYMAK ZORUNDA"

        Biz bu ülkeye adalet gelene kadar, bu ülkede herkes kendini eşit yurttaşlar olarak hissedene kadar, önce açlığı sonra da yoksulluğu bitirene kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa devletidir. Herkes bu anayasaya bağlı olacak. İşine gelen kısımları alıp işine gelmeyen kısımları alırsanız o zaman beka sorunu olur. Bu ülkedeki en sade yurttaştan Cumhurbaşkanına kadar herkesin anayasaya uyması gerekir.

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        "1 MAYIS'TA TAKSİM MEYDANI'NI İŞÇİLERE AÇIN"

        1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken işçi bayramıdır. 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmak istiyor. Şimdi yasaklıyorlar izin vermiyorlar. Kendisi de bir emekçi olan polise kanunsuz emirler veriyorlar. DİSK Anayasa Mahkemesi'ne gitti kazandı ama hala açmıyorlar. Siz Taksim Meydanı'nı egemenliğinizin bayrağı olarak görürseniz aslında muktedir değilsiniz demektir. İşçiler orada hakkını arıyorsa sonra da evine dönüyorsa siz muktedirsiniz demektir. Taksim'i 1 Mayıs'a açın. İçeriye bir tek 1 Mayıs dışı pankart sokmayıp kutlanmasına izin vermek bugünkü iktidarın kendi için yapabileceği en doğru iştir. Yasaklarsanız belki bir gün başka bir 1 Mayıs'a bırakırsınız. Ama o zaman siz iktidarda olmazsınız. Taksim'i 1 Mayıs'a açın 31 Mart'ın mesajını aldığınızı gösterin. Emekçilerin elini havada bırakmayınız, elimizi havada bırakmayınız.

        "ÇETİN DOĞAN'I HAPİSHANEDE TUTMAK YAKIŞMAZ"

        Maalesef bir diğer tatsız husus, 83 yaşındaki Çetin Doğan'ı Silivri Cezaevine naklettiler. Bu zor günlerinde kendisini hapishanede tutmak yakışmaz. Bu da muktedirlik değil, bu güçsüzlüktür. Hasta ve tutuklular raporuna bakın. Biz hazırlamıştık. Meclis'e getirelim konuşalım. Bir komisyonun kurulmasını talep edelim. Tüm siyasi partileri hasta tutuklu ve hükümlüler konusunda duyarlılığa davet ediyorum.

        "100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASININ YAPILMASI GEREKİYOR"

        1 milyondan fazla atanmayan öğretmen var. 2002'de 68 bin öğretmen varsa bugün Erdoğan'ın atamadığı 1 milyonu aşkın öğretmen vardır. Sayın Erdoğan bir miktar atama yapacağız dedi. Bu rakam 23 bin 900'dür. Maalesef gençleri çok üzdü. 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor.

        "HATAY'DA TEK BİR TORBA AÇILMADI"

        Hatay çok yüreğimizi yaktı. 6 Şubat'ta yüreğimizi yakan yangın sönmez. Yerel seçimlerle ilgili Hatay'da millet iradesi gasp edildi. İtirazda bulunduk. Bir tek torba açılmadı. Biz Hatay'a sahip çıkacağız. Hatay'ı yüzde 60 ile almayı buradan ant içiyorum. Hatay'da 7 ilçede rezerv alan krizi yaşanmakta. Zemin sağlamsa oraların ranta çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Hatay'ın hakkını yedirmem.

        TELEFERİK KAZASI AÇIKLAMASI

        Antalya Kepez'deki teleferik kazasında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkanımız kendisinden sonra 3 kez denetlenmiş kazadan sorumlu. Şimdi yeni bir video çıktı. Görevli sistemi açmaması gerekirken manuel çalıştırıyor ve kaza oluyor. Sistemi manuel kapatıyor. "

        İYİ PARTİLİ VEKİL CHP'YE KATILDI

        Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

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