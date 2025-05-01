CHP Lideri Özgür Özel'den TRT'nin kuruluş yıldönümünde mesaj: Biz kutlamıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından TRT'nin 61. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj paylaştı:

Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

TRT’miz 61 yıldır yayında.

Böyle başlayabilmeyi çok isterdim.

Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler.

Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor.

TRT 61 yaşında. Ne mutlu!

Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!

Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum.

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