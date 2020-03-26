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"Ülkemiz ve dünyamız Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele etmektedir. Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır” diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur.” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Covid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı ‘Koronavirüs Raporu’muzu ekte bilgilerinize arz ediyorum” derken, siyasi parti liderlerine de “Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum.” mesajını iletti.