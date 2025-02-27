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        Haberler Gündem CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı

        CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı

        İmralı Heyeti'nin Öcalan'ın çağrısını kamuoyuna açıklamasının ardından CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:29
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        CHP, MYK'de olağanüstü toplantı
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        DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını kamuoyuna açıklamasının ardından CHP MYK'si Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı.

        Özel başkanlığındaki toplantı saat 19.00'da başladı. MYK toplantısı sonrasında açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

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        #CHP MYK
        #CHP imralı toplantı
        #haberler
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