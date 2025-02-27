CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı
İmralı Heyeti'nin Öcalan'ın çağrısını kamuoyuna açıklamasının ardından CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı
Giriş: 27.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:29
DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını kamuoyuna açıklamasının ardından CHP MYK'si Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı.
Özel başkanlığındaki toplantı saat 19.00'da başladı. MYK toplantısı sonrasında açıklama yapılabileceği belirtiliyor.
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