CHP mitingine katılacak partiler belli oldu 0:00 / 0:00

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası verilmesinin ardından İstanbul Maltepe'de yapma kararı aldığı "Milletin Sesi" mitingine saatler kaldı.

CHP İl Başkan Yardımcıları düzeyinde bir heyet 6'lı masadaki partiler de dahil birçok partiye ziyarette bulunarak mitinge davet etti.

6 PARTİDEN TAM DESTEK

Gelen daveti partiler değerlendirdi. Buna göre İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi İstanbul mitingine katılım sağlayacak. DEVA İstanbul İl Başkanı Erhan Erol partisinin Gaziantep mitingi, Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise il dışındaki başka bir programı nedeniyle katılamayacak, il başkanlığı tarafından belirlenen bir heyet gidecek.

Diğer partiler ise il başkanı düzeyinde katılacak.

HDP TEMSİLİ OLARAK KATILACAK

Mitinge destek veren ve katılım gösterecek partilerden birisi de HDP. Hafta için yapılan davet üzerine, partinin il eş başkanlarından bir tanesi Maltepe'deki mitinge katılacak.