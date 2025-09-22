CHP'nin yeni yol haritası: MYK’da üye sayısı düşecek, dava öncesi il kongreleri tamamlanacak

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel tek başına girdiği seçimde geçerli 835 oyun tamamını aldı.

24 Ekim'de görülecek kurultay iptal davasından önce de 39. Olağan Kurultay kapsamında il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, 24 Ekim'den önce hem il kongreleri tamamlanacak hem de genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi açıklanacak.

PM VE MYK'DA DEĞİŞİKLİK OLACAK, MYK ÜYE SAYISI DÜŞECEK

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, takvimin hızlandırılmasındaki amaç 24 Ekim’de beklenmedik olumsuz bir karar çıksa dahi, il ilçe örgütleri ve delegenin yenilenmiş olması ve olası tartışmaların önüne geçmek. Böylece iptal davasında çağrı heyeti veya mutlak butlan kararı çıksa bile tarihi belirlenmiş kongre sürecinin yönetileceği buradan geri dönüş olmayacağı kaydediliyor.

39. Olağan Kurultay’da Özgür Özel'in önemli değişikliklere gideceği de belirtiliyor. Hem Parti Meclisi hem de a takımı olan MYK'da değişiklik yapacağı kaydediliyor. MYK üye sayısının da düşürülmesi bekleniyor. Kasım ayının ilk yarısında yapılması beklenen kurultayın 3 gün süreceği de belirtildi. Buna göre ilk gün parti programı ele alınacak. İkinci gün genel başkan seçimi üçüncü gün ise parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu belirlenecek.