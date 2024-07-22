CHP Sözcüsü: Bu saygısızlık, sadece CHP'ye değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş, netleşmiş değil." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü geride bıraktıklarını belirten Yücel, harekatın başarıya ulaşması için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere minnetlerini sunduklarını söyledi.

METİN FEYZİOĞLU'NA TEPKİ

Genel Başkan Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de görüşmeler gerçekleştirdiğini ama Lefkoşa'da yakışıksız bir tavırla karşılaştıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i karşılamayan Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun bu davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu saygısızlık, sadece CHP'ye değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiği demokratik değerlere ve diplomatik geleneklere de bir hakarettir. Devlet görevlilerinin, siyasi partiler arasında ayrım yapması, demokrasimize, devlet ciddiyetine ve hukukun üstünlüğüne zarar verir. O yüzden bu yakışıksız tavra kayıtsız kalmayacağız."

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiğini anımsatan Yücel, "Büyük bir müjde ile duyuruldu duyurulmasına ama Moody's'e göre hala 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasında bile değiliz. Fakat kimse bu acı gerçekten bahsetmiyor. Kredi notumuz iki kademe yükseldiği halde dahi, ülkemizin 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasına girememesi Türkiye'yi, kaç yıl geriye götürdüklerinin de bir kanıtı aslında." değerlendirmesinde bulundu.

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"EMEKLİLERE REVA GÖRÜLEN MAAŞ 12 BİN 500 LİRA"

CHP Sözcüsü Yücel, normalde yaz aylarında sebzenin meyvenin fiyatının düştüğünü ama bu yıl her ürün gibi onların da fiyatının arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi tarımsal girdilerin tamamı ithal.... Döviz arttıkça bunların fiyatları da artıyor. Bir adet limon 12 lira olur mu? Bir kilogram taze fasulye 60 lira. Bir kilogram armut 200 lira. Yaz aylarında fiyatlar böyleyse, kim bilir kışın nasıl olacak? Fileler bomboş ama enflasyon düştü öyle mi? Çaykur deseniz, çay üreticisine adeta zulmediyor. Önce 17 lira gibi bir fiyat belirlediler, şimdi de alım kotasını düşürdüler. Çay, üreticinin elinde kalıyor. Çay, çuvalların içinde çürüyor. Özel sektörse çayı daha da düşük fiyata alıyor. Bir iktidar bu kadar vicdansız olabilir mi? Hiç mi insafınız yok? İşte böyle bir ortamda emeklilere reva görülen maaş 12 bin 500 lira. Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken, ölçüp biçip hesapladığınız ücret 12 bin 500 lira öyle mi? İktidarı bir kere daha uyarıyoruz! En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli, asgari ücret de en az 25 bin lira olmalı."

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"EMEKLİLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklilik yaşıyla ilgili yapılacağı iddia edilen düzenlemeye ilişkin konuşan Yücel, "AKP'nin son planı, emeklilik yaşını 65'e yükseltmekmiş. AKP emeklilik ile ilgili ne zaman bir düzenleme yapılacağını söylese emekli haklarında bir gerileme yaşanmıştır. AKP'yi bir kere daha uyarıyoruz. Emeklilik sistemini değiştirip insanlarımızı 'mezarda emekliliğe' zorlayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer çalışanlara karşı yeni bir oyun oynamaya kalkarsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Emeklilikle ilgili yapacağınız en hayırlı iş, emekli maaşlarını arttırmak olacaktır. CHP olarak biz, emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yücel, iki gün sonra Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 101. yılını kutlayacaklarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ve Kurtuluş Savaşı'nda can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

"GÖRÜŞMENİN TARİHİ VE YERİ NETLEŞMİŞ DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'nin başkenti Şam'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin yöneltilen soruya Yücel, şu yanıtı verdi:

"Bu konu zaten bizim gündemimizde. Bir süredir bu konuyla ilgili diplomatik yollarla gerekli iletişim, gerekli çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde, süreçte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş, netleşmiş değil."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.