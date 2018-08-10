SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
chp
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

CHP'yi kurultaya götüremeyen muhalifler yeni strateji peşinde

CHP Genel Merkezi'nin "olağanüstü kurultayın yapılmayacağı" açıklamasının ardından çağrı heyeti, yönetimi kurultaya zorlayacak yeni stratejiler üzerinde çalışıyor. MYK değişikliğiyle yetinilmesini kabul etmeyen muhalifler, imzalarla ilgili tartışmanın yargıya taşınması konusunda atılacak adımları delegelerin takdirine bıraktı. Yaklaşık 250 imzayla tüzük kurultayının toplanması üzerinde duran muhalifler, bunu seçimli kurultay haline getirmenin yollarını arıyor

10.08.2018 - 11:28 | Güncelleme: AA

CHP Genel Merkezince "olağanüstü kurultayın yapılmayacağının" açıklanmasının ardından, imza toplayan çağrı heyeti, yönetimi kurultaya zorlayacak yeni stratejiler üzerinde çalışıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genel merkezin, "olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığını, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığını" açıklaması, parti içi muhalefeti yeni bir yol haritası belirlemeye itti.

Bu kapsamda toplantılar yapan Muharrem İnce'ye yakın isimler, gelecek süreçte atacakları adımları planlıyor.

Partiye teslim edilen imza sayısının 630 olduğu, delegelere baskı yapılarak imzaların geri çektirildiğini savunan muhalifler, genel merkeze teslim ettikleri imzalarla ilgili yapılan incelemenin detaylarına ilişkin bilgi almak üzere başvuruda bulundu.

Buradan iletilecek sonuçlarla ilgili kendileri de bir inceleme yapacak olan olağanüstü kurultay çağrı heyeti, kurultay taleplerini dillendirmeyi sürdürecek.

"Toplanan imzalar, genel merkezin açıkladığı rakamlar kabul edilse bile kurultaya çok yaklaşıldığı" görüşünde birleşen muhalifler, delegelerle olan teması sürdürecek.

Daha fazla delegeyi "değişime" ikna etmek için çalışmalar yapacak muhalifler, bunun için çeşitli görüşmeler planlıyor.

MYK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL GÖRMEDİ

Çağrı heyeti, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğini de yeterli görmüyor ve kabul etmiyor.

"MYK değişikliği değil, olağanüstü kurultay" istediklerini belirten muhalifler, MYK'deki değişikliklerin partiyi bir yere taşımayacağı görüşünde.

CHP Genel Merkezinin "yerel seçimlere çok kısa bir süre kala kurultay toplamanın doğru olmayacağı" görüşünü reddeden muhalifler, "MYK değişimi oluyorsa, kurultay da yapılabilir" düşüncesinde.

MAHKEME SÜRECİ DELEGELERE BIRAKILDI

Öte yandan çağrı heyeti, bu çabaların boşa çıkması durumunda mahkemeye gitmeyi düşünmüyor.

Muharrem İnce'nin, olağanüstü kurultay ve imza tartışmaları için "Partimizi mahkeme kapılarına düşürmem" sözlerinin ardından mahkeme sürecini rafa kaldıran heyet, bireysel başvuruları delegelerin takdirine bıraktı.

Gelecek günlerde bazı delegelerin bu süreçle ilgili mahkemeye gidebilecekleri ifade ediliyor.

TÜZÜK KURULTAYINA GİDİLEBİLİR

Yaklaşık 250 imza toplayarak partiyi tüzük kurultayına götürmek de muhaliflerin gündeminde.

Çağrı heyeti, tüzük kurultayı önerisini değerlendirmek üzere imza veren delegelerle bir araya gelecek.

Alınacak karar doğrultusunda bir tüzük kurultayının toplanması ve bunun seçimli hale getirilebilmesi için atılacak adımlar da konuşulanlar arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X