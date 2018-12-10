Cumartesi akşamı, CHP’nin çok önemli bir ismi ile beraberdik. Son derece net ve kesin konuştu. Genel Merkez’deki son durumu size söyleyeyim:

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayını kafasında netleştirmiş ve çevresine de "Ona yardımcı olun" talimatı vermiş. CHP’nin İstanbul adayı yüzde 99.9 Ekrem İmamoğlu.

Ankara ile ilgili de aynı kesinlikle konuşabilirim. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş konusunda da kararını vermiş. Teşkilatta Yavaş’a karşı çıkan birçok isim var. "İçimizden birini çıkaralım, 2009’u hatırlayalım, 2009 seçimlerinde MHP’nin adayı olan Yavaş, Gökçek ve Karayalçın’ın arkasında kalıp sandıktan 3. çıkmıştı, biz kendi içimizden isim çıkaralım" deseler de Kemal Bey kendinden emin. Ankara’nın adayı Mansur Yavaş.

İstanbul ve Ankara konusunda ne kadar kesin konuşuyorsam, İzmir konusunda da o kadar belirsiz bir tablo çizeceğim. CHP’nin önemli ismi, İzmir ile ilgili şunları söyledi: "Kim İzmir’in adayı şu ya da bu derse ona inanma. Çünkü Kemal Bey’in kafasında bir isim var ama kimse henüz bunun kim olduğunu bilmiyor. Adı geçenlerden biri olma olasılığı büyük, ilçe belediye başkanlarından biri olabilir ancak İstanbul’da İmamoğlu’nu çevresiyle paylaştığı ya da Ankara’da Yavaş’la ilgili yeşil ışık yaktığı gibi İzmir’de işaret ettiği bir isim henüz yok. Ama şundan eminim ki kendisi kararını vermiş durumda."



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Araştırmalar doğrudan Genel Başkan’a

CHP’nin içi cadı kazanı. Bu her zamanki durum denebilir ama yerel seçimler yaklaştığı için iktidar savaşları doruk noktasında. Herkes kendi adayını çıkarma derdinde.

Duyduğuma göre Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle genel başkan yardımcıları dahil parti içinden birileri üzerinden kendisine ulaşan araştırma sonuçlarına güvenmiyormuş ve herkesi bypass ederek yalnızca kendisine bilgi vermesi için 4-5 şirket ile anlaşmış. Sonuçlar doğrudan Kemal Bey’e geliyor.



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Üsküdar için hangi ünlü isim konuşuluyor?

Üsküdar kritik bir semt. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen yüzde 45.6 ile kazanırken CHP’nin adayı İhsan Özkes yüzde 43.1 almıştı. Gerçi Özkes’in eski müftü olması oyları artırmada rol oynadı denmişti ama neticede fark çok azdı.

O nedenle Üsküdar’a aday belirleme konusunda özel bir gayret sarf ediyor CHP. Üsküdar’ı isteyenlerden birinin Berhan Şimşek olduğunu duydum. Bunu ilk kez ben yazıyorum. Şimşek, Üsküdar’ı çok istiyormuş ancak teşkilat son dönemdeki seçimlerde Şimşek'in ayağındaki bir rahatsızlığı öne sürerek sahada yeterince çalışmadığını düşünüyor. O nedenle son seçimlerde listelerde kendine gerilerde yer bulabilmiş ve Meclis'e girememiş. Şimdi bu açığını televizyonlara çok çıkarak kapamaya çalışıyor.

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