CHP’de yerel seçim hazırlıkları hız kazanıyor: Gözler büyükşehir belediye başkan adaylarında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları hızlandı. İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut isimlerle seçime girecek olan CHP'de örgüt kontrolünde temayül yoklamaları yapılırken anketlerle ise vatandaşın memnuniyetinin ölçülmesi hedefleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçim hazırlıkları hızlandı. İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut isimlerle seçime girecek CHP’de, örgüt kontrolünde temayül yoklamaları yapılırken anketlerle ise vatandaşın memnuniyetinin ölçülmesi hedeflenecek.

İZMİR, MUĞLA VE TEKİRDAĞ’DA YENİ İSİMLER İLE SEÇİME GİDİLECEK

Edinilen bilgiye göre İzmir'de, mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesi beklenmiyor. Soyer'in yerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un aday gösterilebileceği belirtiliyor. 2014 seçimlerinde Narlıdere, 2019'da ise Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'un da adaylık için istekli olduğu ifade ediliyor.

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Bir diğer büyükşehir belediyesi olan Tekirdağ'da da yeni bir isimle seçimlere gidilmesi bekleniyor. Mevcut başkan Kadir Albayrak yerine CHP eski milletvekili Candan Yüceer'in ismi öne çıkıyor. 24, 25, 26, 27'nci dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapan Yüceer geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerine de başka bir ismin aday olarak gösterileceği belirtiliyor.

ADANA, HATAY VE MERSİN’DE MEVCUT ADAYLAR İLE DEVAM

Adana'da mevcut Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile seçimlere girilmesi bekleniyor.

Mersin'de de Mevcut Başkan Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Depremin vurduğu Hatay'da ise il örgütünün mevcut başkan Lütfü Savaş için olumlu görüş verdiği ve örgütün Savaş'ı yeniden aday görmek istediği ifade ediliyor.

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YILMAZ BÜYÜKERŞAN KABUL EDERSE ESKİŞEHİR’DE DEVAM EDECEK

Eskişehir'de ise istemesi halinde istemesi halinde Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor.

ANTALYA’DA ADAYLIK İÇİN İKİ İSİM YARIŞACAK

Antalya'da ise, adaylık yarışının mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında geçeceği belirtiliyor.

Her iki ismin de adaylığı istediği kaydediliyor.