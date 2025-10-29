Habertürk
        Chris Evans baba oldu: Eşi Alba Baptista ilk bebeğini dünyaya getirdi

        Chris Evans baba oldu

        2023 yazında evlenen oyuncu çift Chris Evans ve Alba Baptista, anne-baba olma sevinci yaşıyor

        29.10.2025 - 10:12
        Baba oldu
        Marvel filmlerinin 'Kaptan Amerika'sı Chris Evans artık bir baba! 44 yaşındaki ABD'li oyuncu Evans ile 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Alba Baptista, ilk bebek heyecanı yaşıyor.

        Alba Baptista'nın 24 Ekim Cuma günü bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Çiftin kızlarına Alma Grace Baptista Evans adını verdikleri aktarıldı.

        2022'den beri birlikte olan Chris Evans ile Alba Baptista çifti, 2023 yazında Boston'daki evlerinde ünlü yıldızlarla dolu bir düğünle evlendi. Çift, kırmızı halıya birlikte ilk çıkışını Mart 2024'te bir Oscar partisinde yaptı.

