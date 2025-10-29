Marvel filmlerinin 'Kaptan Amerika'sı Chris Evans artık bir baba! 44 yaşındaki ABD'li oyuncu Evans ile 28 yaşındaki Portekizli oyuncu Alba Baptista, ilk bebek heyecanı yaşıyor.

Alba Baptista'nın 24 Ekim Cuma günü bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Çiftin kızlarına Alma Grace Baptista Evans adını verdikleri aktarıldı.

2022'den beri birlikte olan Chris Evans ile Alba Baptista çifti, 2023 yazında Boston'daki evlerinde ünlü yıldızlarla dolu bir düğünle evlendi. Çift, kırmızı halıya birlikte ilk çıkışını Mart 2024'te bir Oscar partisinde yaptı.