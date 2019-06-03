Logan filminin yönetmeni James Mangold'un yeni filmi Ford v. Ferrari'den ilk fragman nihayet geldi.

Gerçek olayların aktarıldığı film, Ford Motor Company'nin Ferrari'yi yenebilecek bir araba yapmak için oluşturduğu ekibi ve 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nın gerçek hikayesini konu alıyor.

2019'un en iddialı filmlerinden biri olan Ford v. Ferrari'de Hollywood'un en ünlü iki ismi Christian Bale ile Matt Damon yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Bale ve Damon'ın yanında Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Josh Lucas gibi isimler de bulunuyor.

Filmin konusuna gelecek olursak; Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını istiyor.

Matt Damon'ın canlandırdığı otomotiv vizyoneri Carroll Shelby ve Christian Bale'in hayat verdiği İngiliz şoför Ken Miles, Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası'nda Ferrari'yi alt etmek için mücadele ediyor.

Ford V. Ferrari'nin kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.