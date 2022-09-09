Christie's'ten İKSV'nin 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına müzayede

Dünyanın en önde gelen müzayede evlerinden Christie’s, ekim ayındaki Londra müzayedelerinde İKSV’nin 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına özel bir bölüm ayırıyor.

Istanbul Calling başlıklı bu seçkide, Türkiye’den ve yurtdışından önemli sanatçıların bağışladığı 23 eser satışa sunulacak.

Türkiye'den rekor sayıda sanatçının yer alacağı ilk Christie's Londra müzayedesi olacak bu etkinlik, aynı zamanda Türkiye’den bir kültür-sanat kurumu yararına yapılacak ilk Christie’s müzayedesi olma özelliğini de taşıyor.

Bu destek satışından elde edilecek gelirin %25’i üretimlerini desteklemek amacıyla eser bağışlayan sanatçılara, kalan kısmı ise İKSV’nin Genç Sanatçı Fonu’na aktarılacak.

Seçkiye eserleriyle katkıda bulunan sanatçılar ise şöyle:

Ahmet Doğu İpek, Alev Ebüzziya Siesbye, Aslı Çavuşoğlu, Azade Köker, Beauford Delaney, Burçak Bingöl, Ebru Döşekçi, Elif Uras, Gözde İlkin, Hera Büyüktaşçıyan, İhsan Oturmak, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan, Mehmet Güleryüz, Nasan Tur, Rasim Aksan, Refik Anadol ve Gökhan Hotamışlıgil, Renée Levi, Seçkin Pirim, Shirin Neshat, Taner Ceylan, Yağız Özgen

Amerikalı ressam Beauford Delaney’nin (1901-1979), 60’lı yıllarda İstanbul’da çizdiği, yazar James Baldwin ile tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin daha önce hiç görülmemiş portreleri seçkinin öne çıkan işlerinden. Delaney’e ait iki eserin satışından elde edilen gelir, Gülriz Sururi’nin vasiyetnamesi gereğince ÇYDD’ye aktarılacak.

İstanbul’da da önemli sergiler açmış Nasan Tur, Shirin Neshat ve Renée Levi de eserleriyle İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’na katkıda bulunan uluslararası sanatçılardan.

Ayrıca, müzayedeye katkıda bulunan sanatçılardan Rasim Aksan, Burçak Bingöl, Taner Ceylan, Ebru Döşekçi, Ahmet Doğu İpek, İhsan Oturmak, Yağız Özgen ve Seçkin Pirim, bu etkinlik için yeni işler üretti.

Yakın dönemde İngiltere ve Avrupa’da önemli sergilere katılan Hera Büyüktaşçıyan, Gözde İlkin, Aslı Çavuşoğlu ile seramiği yeniden yorumlayan çalışmalarıyla uluslararası sanat dünyasında övgü toplayan Alev Ebüzziya Siesbye, Elif Uras ve Burçak Bingöl seçkide yer alan önemli kadın sanatçılardan.

Refik Anadol’un Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile birlikte yarattığı, 2021’de 17. Venedik Mimarlik Bienali’nde izleyiciyle buluşan heykel eseri de fona destek amacıyla müzayedede yer alacak.

Uluslararası alanda başarılara imza atmış öncü sanatçılar Mehmet Güleryüz, İrfan Önürmen, Azade Köker ve Kemal Seyhan da birer eserleriyle destek fonuna katkıda bulunuyor.

Seçki için hazırlanan özel önizleme sergisi, 24-28 Eylül tarihlerinde Christie’s Londra sergi salonlarında gezilebilecek.

Destek müzayedesi ise 6-13 Ekim tarihlerindeki önizleme günlerinin ardından, 14 Ekim Cuma saat 13.00’te Christie’s Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat Gündüz Müzayedesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Seçkinin bir bölümü, Christie’s websitesi üzerinden gerçekleşecek çevrimiçi müzayedede (First Open Online) 4-18 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak.