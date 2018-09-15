Chunnam Dragons - Gyeongnam FC maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 16 Eylül 2018 Pazar günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 08:00. 25 puanlı Chunnam Dragons 11. sırada bulunuyor, Gyeongnam FC 49 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Chunnam Dragons, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gyeongnam FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 560. İddaa'da Chunnam Dragons kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Gyeongnam FC kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Chunnam Dragons son hafta oynanan Sangju Sangmu maçında 1-2 kazandı.

Gyeongnam FC, Jeonbuk Motors karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 20 gol attı, 29 gol yedi.

Gyeongnam FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gyeongnam FC, 22 gol atarken 13 gol yedi.

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