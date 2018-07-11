Chunnam Dragons - Suwon Blue Wings maçı ne zaman?

Chunnam Dragons ve Suwon Blue Wings, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. 13 puanlı Chunnam Dragons 10. sırada bulunuyor, Suwon Blue Wings 25 puana sahip ve 4. sırada. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Suwon Blue Wings son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 538 kodlu maçı oynayanlar; Chunnam Dragons galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Suwon Blue Wings galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Chunnam Dragons son haftadaki Daegu müsabasında 1-4 yenildi.

Suwon Blue Wings, Pohang Steelers karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 7 gol attı, 15 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 11 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.