Kartallar, çaylaklar ve tavşan tazıları gibi gündüzcül bir kuş olan, atmacagiller familyasından ak çaylak, şubat ayında ilk kez görüntülendiği Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü kıyısında 10 ay aranın ardından yeniden görüldü.

2 yetişkin ve 1 genç ak çaylak, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine yansıdı.

Koyu turuncu renkteki gözleriyle dikkat çeken ve beyaz rengiyle diğer gündüz yırtıcılarından ayrılan ak çaylaklar, İstanbul ve Çanakkale'nin yanı sıra Bulgaristan'da da son yıllarda kaydı sıklaştı.

10 yıl önce düzenli olarak sadece Şanlıurfa'da görülen nadir türlerden biri olan ak çaylak, Bursa'da ilk kez kuş gözlemcisi Sanem Esen tarafından görüntülenmişti. REKLAM Çiftçi dostu ak çaylak, Uluabat Gölü çevresinde görüntülendi TARLA FARELERİYLE BESLENİYOR 2 yetişkin ve 1 genç ak çaylakları görüntüleyen Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu küçük yırtıcıların çiftçi dostu olduğunu belirtti.

Ak çaylaklara zarar verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Tüydeş, mesajında "Aradan geçen yaz sezonu sonrası bu kez 2 yetişkin ve bir genç ak çaylak yine aynı alanda görüldü. Bu onların bölgede ürediği anlamına geliyor. Değişen iklim koşulları nedeniyle bölge çiftçisi son yıllarda farelerden dertli. Zira sert geçmeyen kışlar yüzünden sayıları hızla artıyor.

Bu özellikle üreticilerin mahsullerinin zayi olmasına neden oluyor. Hal böyle olunca aslında bu tarz zararlılarla mücadele için bu kuş hayati önem taşıyor. Neredeyse tek besini tarla fareleri olan ak çaylaklar, günde ortalama 10 fareyi rahatlıkla yakalar. Yavru dönemlerinde bu sayı daha da artar. Ak çaylak gibi yılanlar, baykuşlar ve benzer yırtıcılar da bu noktada tarım dostu türlerdendir. Nihayetinde zehirle yapılan tarım mücadelesine nazaran, farelerin bu doğal düşmanları hem insanlar hem doğa için en sağlıklı mücadele şekli.

Hem zehirsiz hem de sürdürülebilir hem de maliyetsiz olan bu yöntemin farkına varılmalı. Bazı ülkelerde özellikle tarla ve bahçelerde, bu tarz doğal haşere düşmanı kuşların benimsemesi için, yapay yuva platformları bile kullanılıyor. Bu noktada bu türün farkına varılması, gözetilmesi çok önemli. Her şeye ateş etme hobisi olanlar, tavuklarımıza da zarar verir sananlar (sadece kemirgenlerle besleniyor) ve bunun gibi yırtıcı türlere bir vesile ile düşmanca yaklaşıp öldürmeye teşebbüs edilmemeli.