Tarlasını sürerken pulluğuna takıldı

Çorum´un merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını süren ismi açıklanmayan çiftçi, pulluğuna sert bir cisim takıldığını fark etti.
DHA'nın haberine göre traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için uğraş verdi.
2 PARÇADAN OLUŞUYOR
Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu.
Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.
Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.
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