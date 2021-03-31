Biz de malzemeleri müzelerimizde, ismini de belirterek, sergileyeceğiz. Daha önce bu malzemeler bir kişinindi, şimdi milyonlarca kişinin oldu. Daha önce bu malzemeleri bir kişi görüyordu, şimdi milyonlarca Türk evladı görmüş olacak. Aslında bu çok doğru bir tercih.