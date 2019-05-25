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Tarlasını sürerken 5 bin yıllık tarihe takıldı

DHA

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde 50 yaşındaki Mesut Küçük traktörle tarlasını sürerken, pulluğa tarihi eser takıldı. Küçük'ün bulduğu iki çömlek, taş ocak, bir ağırlık ve iki çömlek parçasının 5 bin yıllık olduğu belirlendi

5 bin yıllık tarih

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'in tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılara yönelik başlattığı mücadele, meyvelerini vermeye başladı.

İl, ilçe, köy ve mezralarda sürekli toplantılar düzenleyen Müze Müdürü Genç, kültürel varlıkların korunması yönünde vatandaşları bilgilendirip çeşitli eğitimler veriyor.

Bu eğitimlerden birinin de verildiği Söğütlü köyünde çiftçilik yapan evli ve dört çocuk babası Mesut Küçük, tarlasını traktörünün pulluğu taşa takıldı.

Traktörden inip, taşı çıkaran Mesut Küçük, iki çömlek, taş ocak, bir ağırlık ve iki çömlek parçası buldu. Küçük, bulduğu eserleri Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'e eserleri teslim eden Küçük, "Tarlamı sürerken bunları buldum. Eserleri evime götürdüm. Sizin köyümüze gelip anlattıklarınız aklıma geldi. Ama yine de içimde 'tutuklanır mıyım?' diye korku vardı. Durumu köyleri gezen ve bizim köye de sık sık gelen Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk'e anlattım. O da beni hemen müzeye gönderdi. İyi ki de buraya gelmişim. Eserler için bana ödül de verileceği söylendi" diye konuştu

ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI

Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığının ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, il, ilçe ve köylerde, 'Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması' konusunda sürekli toplantılar düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin yurda geri getirilmesi için yoğun emek ve masraf yapıldığını vurgulayan Genç, "Tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılarla yoğun olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Merkez, ilçe ve köylere gidip muhtarlar eşliğinde halkı tarihi eserler konusunda uyarıp seminerler düzenliyoruz. Çünkü bu işlerle uğraşmayanlar tarihi eserleri bulunca panik yapıyor ve ortaya istenmeyen sonuçlar çıkıyor. Artık bu eğitimlerimiz sonucu vatandaşlar buldukları eserleri getirip müzelere teslim ediyor" dedi.

5 BİN YILLIK

Hüsnü Genç'in tarlasını sürerken bulduğu eserlerin yaklaşık 5 bin yıl olduğunu vurgulayan Genç, "Bize teslim edilen altı parça eser M.Ö. 4 bin sonları ile 3 bin başları arasına tarihlenen ve günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen en yoğun şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle de Erzurum ve çevresinde rastlanan, ülkemizde Karaz (Kura-Aras) kültürü olarak bilinen kültüre ait. Bu eserlerin iki adeti günlük yaşantıda kullanılan çömlek, bir tanesi ise dini ritüellerde kullanılan ve bu kültür için önem atfeden kutsal ocak. Bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçasıdır" diye konuştu

 

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