Çiğ süt fiyatları 2025: 1 litre süt ne kadar, kaç TL oldu, kaç TL?

ÇİĞ SÜT FiYATINA ZAM

Ulusal Süt Konseyi (USK), litre başı 17,15 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 7 artırarak 18,35 TL olarak revize etti

1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olan çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili alınan karar gözden geçirilerek, güncel çiğ süt tavsiye fiyatında artış yapılmasına karar verildi.

Buna göre; Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL'den 18,35 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.