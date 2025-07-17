Çiğ süt fiyatları 2025: 1 litre süt ne kadar, kaç TL oldu, kaç TL?
2025 Çiğ süt fiyatı açıklandı. Ulusal Süt Konseyi internet sitesinde yer alan duyurunun ardından çiğ süt tavsiye fiyatı merak konusu oldu. Yeni fiyat, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki 1 litre süt ne kadar, kaç TL oldu, kaç TL?
Ulusal Süt Konseyi (USK), 16 Temmuz Çarşamba günü itibariyle yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 2025 yılı çiğ süt fiyatı duyuruldu. İşte yeni çiğ süt fiyatı
ÇİĞ SÜT FiYATINA ZAM
Ulusal Süt Konseyi (USK), litre başı 17,15 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 7 artırarak 18,35 TL olarak revize etti
1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olan çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili alınan karar gözden geçirilerek, güncel çiğ süt tavsiye fiyatında artış yapılmasına karar verildi.
Buna göre; Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL'den 18,35 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.
Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek.
Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 27 Kuruş fark uygulanacak.
Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecek.