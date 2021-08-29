Cihat Arslan: "Adaletli bir skor oldu"

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, futbol adına güzel bir akşamı geride bıraktıklarını dile getirerek, “Maç öncesi söylediğim gibi Galatasaray çok iştahlı sağ bek ve sol beki hücumcu olduğu için. Hücum anlamında iştahlı bir takım. Savunmaya geçişlerde sorunu olan bir takım. Analizlerimizde bunu saptadık. Çalıştığımız buydu. Geçişlerde üstünlük verirseniz cezalandırabilecek bir takım ama savunma geçişinde zaafı olduğu için biz cezalandırabiliriz. Bu maçın özeti buydu. Bazen atakları sonlandırmanız gerekiyor. Hiç olmayan pozisyondan iki kötü gol yedik. Maçın hikayesi 2-1’den sonra değişti. Orada o golü atmak mental olarak bizi diri tuttu. Oyuncu değişikliği de bekleneni verdi. 44’e kadar bir hikaye vardı. 44’ten sonrasında da bir hikaye oldu. Üretken oyun devam etti. 3-2’yi yakalayabilirdik. Galatasaray da yakalayabilirdi. Sanki adaletli bir skor oldu. Gecenin adaleti tecelli etti. Geçiş oyunlarında daha dikkatli olmamız lazım” şeklinde konuştu.

"MİLLİ MAÇ ARASIYLA DAHA İYİ BİR KASIMPAŞA OLACAK"

Milli takım arasından sonra daha iyi olacaklarına vurgu yapan Arslan, “Pes etmemek bir takım adına çok değerli. Futbol bir meydan okumadır. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah milli maç arasıyla daha iyi bir Kasımpaşa olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.