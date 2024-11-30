Yüz maskeleri cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sunmanın en rahatlatıcı yollarından biridir. Ancak her bütçeye uygun olmamaları, bu keyfi biraz kısıtlayabilir. İşte tam da bu noktada DIY yüz maskeleri devreye giriyor. Kendi maskenizi evde hazırlayarak hem bütçenizi koruyabilir hem de cildinize hak ettiği özeni gösterebilirsiniz!