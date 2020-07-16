Konuklarımıza sunacağımız çok lezzetli ve yapımı çok pratik olan çilekli cheesecake tarifimizin yapımına başlayalım.
Çilekli cheesecake tarifi için gerekli malzemeler:
- 1 paket eti burçak kakaolu bisküvi
- 1 paket sade eti burçak bisküvi
- 100 gram tereyağı
Çilekli cheesecake tarifi İç harcı için malzemeler:
- 1 paket labne peyniri
- 2 kutu krema
- 1 su bardağı şeker
- 2 yumurta
- 2 yemek kaşığı nişasta
Jölesi için gerekli malzemeler:
- 5 su bardağı sıcak su
- 1 paket çilekli jöle
- 5 bardak soğuk su
Çilekli cheesecake tarifinin yapımı:
- Öncelikle 24 cm çapında kilitli kek kalıbının en alt tabanına yerleştireceğimiz malzemeyi yapalım.
- Bisküvilerimizi robot yardımı ile un haline getirelim.
- Cam bir kâsenin içine bisküvilerimizi eritmiş olduğumuz tereyağımızı bu karışıma ilave edip harmanlayalım.
- Kek kalıbımızın en altına bu karışımı yerleştirelim. Bir bardak yardımı ile iyice bastıralım. Buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendiriyoruz.
- İç malzemesi için labne peynirimizi kâsemizin içine alıyoruz. Şekerimizi ilave edip çırpıcı yardımı ile 3 dakika şeker iyice eriyene kadar çırpıyoruz.
- Üzerine sıvı kremamızı da katıp 2 dakika daha karıştırıyoruz. 2 yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edelim.
- 2 yemek kaşığı nişastamızı da karışıma katalım. Dinlenmiş olan kekimizin tabanının üzerine iç harcımızı dökelim.
- 150 derecede ısınmış olan fırınımızda 45 dakika pişirelim. Piştikten sonra dışarıda ılınınca buzdolabında 1 gece bekleteceğiz.
- Jölemizin yapımı için sıcak suyun içerisine jölemizi katıp karıştırdıktan sonra soğuk suyumuzu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. 5 dakika kadar dinlendikten sonra 1 gece beklemiş olan cheescake üzerine jölemizi de ilave ediyoruz. Üzerine ikiye böldüğümüz çileklerle süsleyebiliriz. Çam fıstıkta serpebiliriz.
- Afiyet olsun…
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