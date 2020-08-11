Sunumu oldukça estetik ve göze hitap eden misafirlerinizi etkileyecek olan çilekli magnolia hem çok hafif hem de çok lezzetlidir. Çocuklar bu lezzete bayılacaklardır.

Muhallebisi İçin Gerekli Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 Türk kahvesi fincanı Mısır nişastası

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı tepeleme un

1 kutu krema 200 mililitre

1 adet vanilya

2 paket Eti Burçak bisküvi

15 adet çilek

Çilekli Magnolia Tarifi Yapılışı:

İlk önce eti burçak bisküvileri rondodan çekip toz haline getirelim.

Çileklerin yeşil yapraklarını koparmadan, içi su dolu bir kâsede bekletin iyice temizlensinler.

Bisküvi, krema ve çilek hariç muhallebi malzemesi ile muhallebinizi hazırlayın.

Yani şeker, yumurta sarısı, mısır nişastası, un ve vanilyayı bir tencerede karıştırarak, ocakta muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.

Suda bekleyen çilekleri süzgece alıp, çileklerin yaprak kısımlarını atın ve süzgeçte beklesinler.

Bu arada muhallebiniz soğusun.

Magnoliayı hazırlayacağınız kupları hazırlayın.

Soğumuş olan muhallebinin içine, bir kutu kremayı ekleyin ve mikserle çırparak homojen bir karışım elde edin.

Kupların en altına bisküvilerden 2 yemek kaşığı koyun.

Üzerine pişmiş muhallebiden bir kepçe koyun.

Tekrar üzerine bir kaşık bisküvi ve tekrar puding koyun, bu şekilde pudingi paylaştırıp bitirin.

Magnolia tatlısının en üstüne kalan bisküvileri paylaştırarak kapatın ve tatlınızı hazırlayın.

Afiyet olsun...

Püf Noktası: