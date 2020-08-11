Sunumu oldukça estetik ve göze hitap eden misafirlerinizi etkileyecek olan çilekli magnolia hem çok hafif hem de çok lezzetlidir. Çocuklar bu lezzete bayılacaklardır.
Muhallebisi İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 Türk kahvesi fincanı Mısır nişastası
- 2 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı tepeleme un
- 1 kutu krema 200 mililitre
- 1 adet vanilya
- 2 paket Eti Burçak bisküvi
- 15 adet çilek
Çilekli Magnolia Tarifi Yapılışı:
- İlk önce eti burçak bisküvileri rondodan çekip toz haline getirelim.
- Çileklerin yeşil yapraklarını koparmadan, içi su dolu bir kâsede bekletin iyice temizlensinler.
- Bisküvi, krema ve çilek hariç muhallebi malzemesi ile muhallebinizi hazırlayın.
- Yani şeker, yumurta sarısı, mısır nişastası, un ve vanilyayı bir tencerede karıştırarak, ocakta muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.
- Suda bekleyen çilekleri süzgece alıp, çileklerin yaprak kısımlarını atın ve süzgeçte beklesinler.
- Bu arada muhallebiniz soğusun.
- Magnoliayı hazırlayacağınız kupları hazırlayın.
- Soğumuş olan muhallebinin içine, bir kutu kremayı ekleyin ve mikserle çırparak homojen bir karışım elde edin.
- Kupların en altına bisküvilerden 2 yemek kaşığı koyun.
- Üzerine pişmiş muhallebiden bir kepçe koyun.
- Tekrar üzerine bir kaşık bisküvi ve tekrar puding koyun, bu şekilde pudingi paylaştırıp bitirin.
- Magnolia tatlısının en üstüne kalan bisküvileri paylaştırarak kapatın ve tatlınızı hazırlayın.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Tatlımızı hazırladığımız gün içinde tüketin, tüketirseniz daha iyi olur. ilk gün bisküviler kıtır kıtır ve meyveler çıtır çıtır oluyor.
- Buzdolabında bekletirseniz meyveler çırpılıklarını kaybediyor.
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