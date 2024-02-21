Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilmektedir. İşte 21 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

21 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

10 - 11 - 47 - 57 - 60 - 67

JOKER 36 + SÜPERSTAR 73

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.