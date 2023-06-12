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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
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12 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde şansını deneyen binlerce kişi, sonuçların açıklanması ile birlikte bilet sorgulaması yapmaya başladı. İşte Milli Piyango İdaresi ile 12 Haziran 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmektedir. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayında yapılmaktadır. İşte noter huzurunda çekilen 12 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

12 HAZİRAN 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

1 - 12 - 46 - 58 - 80 - 86

JOKER 30 + SÜPERSTAR 50

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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