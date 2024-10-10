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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Cille 2069 sinemalarda

        Cille 2069 sinemalarda

        Türk animasyon serilerinin kült projelerinden biri olan Cille 2069, 11 Ekim 2024 tarihinde izleyiciyle buluşuyor. Yapım aşaması 5 yıl süren film, geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cille çizgi dizisinin devam niteliğinde. Animasyon projesi, dizinin final bölümünden tam 15 yıl sonrasını konu alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:38
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        Cille 2069 sinemalarda
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        Cille 2069, 11 Ekim 2024 tarihinde animasyon severlerle buluşuyor.

        Film, 2030 yılında meydana gelen nükleer savaştan sonra değişen dünyada geçiyor.

        Animasyona göre savaş sonrasında sermaye sahipleri, dünyayı kontrol altına almak için 7 Altın Şehir kuruyor ve bu şehirler dışında yaşayan insanları kaderlerine terk ediyor.

        Kayra ve arkadaşları, Altın Şehir'in baskısını kırmak, geride kalan insanları kurtarmak için 2069 yılında İstanbul'a geliyor.

        Harun Can'ın seslendirme yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü seslendirdiği, yapımcılığını Cordoba Animasyon, Neher Prodüksiyon ve SL Plus; yönetmenliğini M. Musab Gündüz ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in üstlendiği film, Unreal Engine kullanılarak gerçekçi animasyon tekniği ile hayat buldu.

        TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek alan yapım, izleyicileri bilim kurgu ve aksiyon dolu bir dünyaya davet ediyor.

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        #Cille 2069
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