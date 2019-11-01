Cilt bakımında ihmal edilmemesi gerekenler

Cildimiz bizim en önemli giysimizdir. Nasıl sağlığımıza önem veriyorsak; cildimizin sağlığına da önem vermeli, bakımını ihmal etmemeliyiz. Cilt her şeyden önce bizi koruyan ve bizimde onu korumamızı beklemektedir. Dış etkenlere her zaman ilk maruz kalan cilt; yıpranır, nefes alamaz ve zamanla yorgun düşer. Cildimize gereken bakımı yaparken ihmal etmememiz gereken şeyler vardır. Bunlar;

Öncelikle bakıma başlamadan cilt tipimizi öğrenmek için analiz yaptırmamız en doğrusu olacaktır.

Cilt tipiniz ne ise ona uygun ürünler kullanmanız ve maskeler yapmanız önemlidir. Çünkü farklı cilt yapısına uygun ürünler cildinizin tahriş olmasına neden olabilmektedir.

Güneşe çıkmadan önce koruyucu krem kullanmanız ve güneşte E vitamini içeren kremler kullanmamanız gerekmektedir. Güneş lekelerinin oluşumuna neden olabilmektedir.

Duş sırasında kullandığınız sabun veya duş jeli cilt tipinize uygun olmalı ve sonrasında cildinizi nemlendirmeniz gerekmektedir.

Güneşin besleyici etkilerinden faydalanmanız cildinize faydalı olacağından güneşli günlerde 14 ile 19 arasında dışarı çıkmanız daha uygundur.

Cildinizin en iyi şekilde temizlenmesi için mutlaka peeling uygulamanız gerekmektedir.

uygulamanız gerekmektedir. Uygulamasını yapacağınız maskeleri masaj yapar şekilde cildinize sürmeniz kan akışının hızlanmasını sağlamaktadır.

Uyku düzeninizin düzenli olması gerekmektedir. Vücudunuz 23 ile 3 arasında cilt için gerekli hormon salgılaması yapmaktadır. Bu saatlerde uykuda olmanız cildiniz için büyük önem taşımaktadır.

Makyajınızın temizliğini yaptıktan sonra mutlaka tonik uygulamayı ihmal etmemelisiniz.

Yüzünüzde makyaj varken kesinlikle uyumamalısınız, cildiniz nefes alamadığı için sağlığı bozulacaktır.

Sigara ve alkol tüketimi de cildinizin erken yaşlanmasına sebep olacaktır.