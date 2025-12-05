Cilt tipinizi muhtemelen yanlış biliyorsunuz... Evde uygulayabileceğiniz pratik bir test ile cilt tipinizi öğrenebilirsiniz!
Cilt bakımında yapılan en büyük hatalardan biri, kendi cilt tipini yanlış tanımak. Yanlış ürün seçimi, iyi gelmesi gereken rutinleri bile tersine çevirebiliyor. Oysa evde uygulayabileceğiniz basit bir testle cildinizin gerçekten karma mı, kuru mu, yoksa yağlı mı olduğunu net şekilde görebilirsiniz. İşte detaylar…
Market raflarındaki yüzlerce bakım ürünü arasından doğru seçimi yapmak için önce kendi cilt tipinizi bilmeniz gerekiyor. “Benim cildim galiba karma” diye tahmin yürütmek artık pek işe yaramıyor; evde yapacağınız pratik bir test size en doğru yanıtı veriyor. Böylece bakım rutininizi gerçek ihtiyaçlara göre düzenlemek çok daha kolay hale geliyor. Detaylar haberimizin devamında…
EVDE CİLT TİPİ TESTİ NASIL YAPILIR?
Cildinizi hafifçe temizleyip hiçbir ürün uygulamadan 1 saat bekleyin. Bu süre, cildinizin doğal sebum dengesine dönmesi için yeterli. Ardından ışık altında yüzünüzü inceleyin. Yağlanma, matlık ya da gerginlik gibi işaretler, cildinizin hangi kategoriye girdiğini gösterir. Bu yöntem, dermatologların da önerdiği en basit gözlem testlerinden biridir.
YAĞLI CİLDİN BELİRTİLERİ
T bölgesinde (alın, burun, çene) parlama ve yüz genelinde belirgin bir yağ tabakası oluşuyorsa cildiniz büyük ihtimalle yağlıdır. Gözeneklerin geniş görünmesi, siyah noktalara eğilim ve gün içinde tekrar tekrar parlamanın artması da bu tipin karakteristik özelliklerindendir. Bu cilt tipinde hafif, jel formüller daha iyi sonuç verir.
KURU CİLDİ NASIL ANLARSINIZ?
Temizledikten sonra cildiniz gerginleşiyor, pul pul görünüm oluşuyor veya matlık sürekli devam ediyorsa cildiniz büyük ihtimalle kurudur. Bu tip ciltler, doğal yağ bariyeri zayıf olduğu için neme yoğun ihtiyaç duyar. Daha kremsi, bariyer güçlendirici ürünler tercih edilmelidir. Su bazlı temizleyiciler yerine daha yumuşak, süt kıvamlı ürünler önerilir.
KARMA CİLDİN İPUÇLARI
T bölgesi yağlanırken yanakların kuru kalması, en tipik karma cilt göstergesidir. Bu tipte tek bir ürünle tüm yüzü dengelemek zor olabilir. T bölgesine daha hafif formüller, yanaklara ise daha nemlendirici ürünler uygulanması daha etkili olur. Karma ciltler, yanlış bakımda en hızlı irrite olan gruplardan biridir.
NORMAL CİLT GERÇEKTEN VAR MI?
Evet, fakat sanıldığı kadar yaygın değil. Normal cilt; ne aşırı yağlı ne de belirgin kuru alanlar gösterir. Dokusu dengeli, gözenek görünümü minimaldir. Bu tipte temel bakım yeterlidir; ancak yanlış ürünler bu dengeyi kolayca bozabilir.
