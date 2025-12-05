Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cilt tipinizi muhtemelen yanlış biliyorsunuz... Evde uygulayabileceğiniz pratik bir test ile cilt tipinizi öğrenebilirsiniz!

        Cilt tipinizi muhtemelen yanlış biliyorsunuz... Evde uygulayabileceğiniz pratik bir test ile cilt tipinizi öğrenebilirsiniz!

        Cilt bakımında yapılan en büyük hatalardan biri, kendi cilt tipini yanlış tanımak. Yanlış ürün seçimi, iyi gelmesi gereken rutinleri bile tersine çevirebiliyor. Oysa evde uygulayabileceğiniz basit bir testle cildinizin gerçekten karma mı, kuru mu, yoksa yağlı mı olduğunu net şekilde görebilirsiniz. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cilt tipinizi muhtemelen yanlış biliyorsunuz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Market raflarındaki yüzlerce bakım ürünü arasından doğru seçimi yapmak için önce kendi cilt tipinizi bilmeniz gerekiyor. “Benim cildim galiba karma” diye tahmin yürütmek artık pek işe yaramıyor; evde yapacağınız pratik bir test size en doğru yanıtı veriyor. Böylece bakım rutininizi gerçek ihtiyaçlara göre düzenlemek çok daha kolay hale geliyor. Detaylar haberimizin devamında…

        EVDE CİLT TİPİ TESTİ NASIL YAPILIR?

        Cildinizi hafifçe temizleyip hiçbir ürün uygulamadan 1 saat bekleyin. Bu süre, cildinizin doğal sebum dengesine dönmesi için yeterli. Ardından ışık altında yüzünüzü inceleyin. Yağlanma, matlık ya da gerginlik gibi işaretler, cildinizin hangi kategoriye girdiğini gösterir. Bu yöntem, dermatologların da önerdiği en basit gözlem testlerinden biridir.

        REKLAM

        YAĞLI CİLDİN BELİRTİLERİ

        T bölgesinde (alın, burun, çene) parlama ve yüz genelinde belirgin bir yağ tabakası oluşuyorsa cildiniz büyük ihtimalle yağlıdır. Gözeneklerin geniş görünmesi, siyah noktalara eğilim ve gün içinde tekrar tekrar parlamanın artması da bu tipin karakteristik özelliklerindendir. Bu cilt tipinde hafif, jel formüller daha iyi sonuç verir.

        KURU CİLDİ NASIL ANLARSINIZ?

        Temizledikten sonra cildiniz gerginleşiyor, pul pul görünüm oluşuyor veya matlık sürekli devam ediyorsa cildiniz büyük ihtimalle kurudur. Bu tip ciltler, doğal yağ bariyeri zayıf olduğu için neme yoğun ihtiyaç duyar. Daha kremsi, bariyer güçlendirici ürünler tercih edilmelidir. Su bazlı temizleyiciler yerine daha yumuşak, süt kıvamlı ürünler önerilir.

        REKLAM

        KARMA CİLDİN İPUÇLARI

        T bölgesi yağlanırken yanakların kuru kalması, en tipik karma cilt göstergesidir. Bu tipte tek bir ürünle tüm yüzü dengelemek zor olabilir. T bölgesine daha hafif formüller, yanaklara ise daha nemlendirici ürünler uygulanması daha etkili olur. Karma ciltler, yanlış bakımda en hızlı irrite olan gruplardan biridir.

        NORMAL CİLT GERÇEKTEN VAR MI?

        Evet, fakat sanıldığı kadar yaygın değil. Normal cilt; ne aşırı yağlı ne de belirgin kuru alanlar gösterir. Dokusu dengeli, gözenek görünümü minimaldir. Bu tipte temel bakım yeterlidir; ancak yanlış ürünler bu dengeyi kolayca bozabilir.

        Kaynak: Cerave, Charlotte Tilbury, Health

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isime gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isime gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik