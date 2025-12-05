Cilt tipinizi muhtemelen yanlış biliyorsunuz... Evde uygulayabileceğiniz pratik bir test ile cilt tipinizi öğrenebilirsiniz!

Market raflarındaki yüzlerce bakım ürünü arasından doğru seçimi yapmak için önce kendi cilt tipinizi bilmeniz gerekiyor. “Benim cildim galiba karma” diye tahmin yürütmek artık pek işe yaramıyor; evde yapacağınız pratik bir test size en doğru yanıtı veriyor. Böylece bakım rutininizi gerçek ihtiyaçlara göre düzenlemek çok daha kolay hale geliyor. Detaylar haberimizin devamında…

EVDE CİLT TİPİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Cildinizi hafifçe temizleyip hiçbir ürün uygulamadan 1 saat bekleyin. Bu süre, cildinizin doğal sebum dengesine dönmesi için yeterli. Ardından ışık altında yüzünüzü inceleyin. Yağlanma, matlık ya da gerginlik gibi işaretler, cildinizin hangi kategoriye girdiğini gösterir. Bu yöntem, dermatologların da önerdiği en basit gözlem testlerinden biridir.

REKLAM

YAĞLI CİLDİN BELİRTİLERİ

T bölgesinde (alın, burun, çene) parlama ve yüz genelinde belirgin bir yağ tabakası oluşuyorsa cildiniz büyük ihtimalle yağlıdır. Gözeneklerin geniş görünmesi, siyah noktalara eğilim ve gün içinde tekrar tekrar parlamanın artması da bu tipin karakteristik özelliklerindendir. Bu cilt tipinde hafif, jel formüller daha iyi sonuç verir.