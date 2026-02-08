Ciltte kuruluk, tahriş ve pul pul dökülmeler varsa bu öneriler tam size göre

GÜNEŞ KORUMASI UNUTULMAMALI

Birçok kişinin kışın güneş kremi kullanmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyleyen Dr. Özer, "Kışın bile, özellikle Türkiye'deki güneş ışınlarının UV indeksi 3 veya daha yüksek olabilir. Bu nedenle, güneş kremi kullanmak, cildin zarar görmesini engellemek için oldukça önemlidir" dedi. Cilt bakımının her mevsimde devam etmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Özer, "Kışın da SPF 30 ve üzeri güneş koruyucu ürünlerin günlük olarak kullanılması gerekmektedir" dedi.