Ciltte kuruluk, tahriş ve pul pul dökülmeler varsa bu öneriler tam size göre
Türkiye genelinde etkisini gösteren ani soğuk hava dalgasının, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla cilt sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Dermatoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Cömert Özer, soğuk hava ve sürekli açık kalan ısıtıcıların, ciltte kuruluk, tahriş ve pul pul dökülmelere neden olabildiğini söyledi. Kış aylarında cilt bakımına dair uyarılarda bulunan Dr. Özer, "Kış ayazı cildinizi kurutmasın. Özellikle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve ısıtıcıların uzun süreli kullanımı, cildi daha da hassaslaştırır. Bu durum, cildin koruyucu bariyerini zayıflatır ve tahrişe yol açar" dedi
Kış aylarında soğuk hava ve ısıtıcıların cildin nem dengesini bozarak kuruluğa ve tahrişe yol açtığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Cömert Özer, cilt sağlığını korumak için kışın bakım rutininin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
Kışın cilt bakımının öneminden bahseden Dr. Özer, "Soğuk havalar, cildin nem kaybına neden olur ve cilt kurur. Bu nedenle, daha yoğun nemlendiriciler ve besleyici içeriklere sahip ürünler kullanılmalıdır. Cilt tipine uygun doğru ürünlerle bu sorunlar önlenebilir” diye konuştu.
KÖPÜRMEYEN TEMİZLEYİCİLER TERCİH EDİLMELİ
Cilt bakımının en önemli adımlarından biri temizleyici seçimi olduğunu belirten Dr. Özer, "Kışın, sabun bazlı ya da köpüren temizleyiciler cildin nemini alıp koruyucu bariyerini bozabilir. Bu nedenle sabunsuz, köpürmeyen temizleyiciler tercih edilmelidir. Kışın cildin nem kaybını önlemek için daha yoğun ve besleyici nemlendiricilerin kullanılması önerilir. Bu nemlendiriciler, cildin bariyerini güçlendirir ve kuruluğu engeller” ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ KORUMASI UNUTULMAMALI
Birçok kişinin kışın güneş kremi kullanmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyleyen Dr. Özer, "Kışın bile, özellikle Türkiye'deki güneş ışınlarının UV indeksi 3 veya daha yüksek olabilir. Bu nedenle, güneş kremi kullanmak, cildin zarar görmesini engellemek için oldukça önemlidir" dedi. Cilt bakımının her mevsimde devam etmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Özer, "Kışın da SPF 30 ve üzeri güneş koruyucu ürünlerin günlük olarak kullanılması gerekmektedir" dedi.
ELLERİN BAKIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ
Soğuk havalarda ellerin daha fazla kuruduğunu anlatan Dr. Özer, "Eller, vücutta en çok kuruyan bölgelerden biridir. Sabun ve su, ellerin kurumasına yol açar. Bu nedenle, sabunsuz ve nemlendirici içerikli ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca her yıkamadan sonra ellerin nemlendirilmesi cilt sağlığını koruyacaktır" dedi.
CİLT BAKIMINDA EKSTRA İPUÇLARI
Cilt bakımında kullanılan ekstra ürünlerin önemine değinen Dr. Elif Cömert Özer, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gece yatmadan önce nemlendirici maskeler kullanılabilir. Bunun yanı sıra, retinoid içeren ürünler de cilt yenilenmesine yardımcı olabilir. Ancak, bu ürünler cildin güneşe karşı daha hassas hale gelmesine neden olabileceğinden, dikkatli kullanılmalıdır.”