AA

"Cimri" oyunu, 19 Mart'ta İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sahnelenecek



İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ),Fransız oyun yazarı ve oyuncu Moliere'in "Cimri" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Başrolünde Serkan Keskin'in oynadığı oyun, 19 Mart'ta, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Semaver Kumpanya tarafından 4 sezondur seyirciyle buluşturulan oyunun yönetmenliğini, Tansu Biçer üstleniyor.

Klasikleşmiş hikayeyi, kimseyi yargılamak istemeyen, tüm haklılıkları görmek ve göstermek üzerine kurulu bir pencereden bakarak anlatan oyunda Serkan Keskin'in yanı sıra Rojhat Özsoy, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya gibi isimler de rol alıyor.

Işık tasarımında Utku İnan, dekor tasarımında Tansu Biçer, müziklerinde Okan Kaya ve Ömer Öztüyen imzası bulunan oyunun kostüm seçimlerini ise Bade Yavuz yapıyor.