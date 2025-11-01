Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Çimsa, yılın ilk 9 aylık döneminde net satışlarını 33,1 milyar TL’ye yükseltti. Böylece Çimsa geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre cirosunu reel olarak yüzde 34 oranında artırmış oldu. Aynı dönemde Çimsa’nın FAVÖK’ü ise yüzde 12’lik yükselişle 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

“ABD’DEKİ GRİ ÇİMENTO YATIRIMIMIZ DÖVİZ BAZLI GELİRLERİMİZİ ARTIRACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Son 5 yıldır istikrarlı biçimde sürdürdüğümüz dönüşüm stratejimiz, artık rakamlara da güçlü biçimde yansıyor. Yapı malzemeleri şirketine dönüşümümüz, genişleyen ürün portföyümüz ve yatırımlarımızla bir büyüme ivmesi yaratıyor. Mannok’un etkisini bilançolarımızda net şekilde hissediyoruz. Diğer yandan, geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız yeni ABD tesisimizle birlikte beyaz çimentodan sonra gri çimentoda da artık yerel bir üretici konumuna geldik. Bu yatırım, küresel ayak izimizi genişletirken döviz bazlı gelirlerimizin artmasına da katkı sağlayacak. Tüm bu adımlar, uzun vadeli stratejimizin temelini oluşturuyor: ürünleriyle dönüşen, finansal olarak güçlenen ve küresel ölçekte sürdürülebilir değer yaratan bir Çimsa inşa ediyoruz” dedi.