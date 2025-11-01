Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.971,52 %1,24
        DOLAR 42,0620 %0,24
        EURO 48,5707 %-0,11
        GRAM ALTIN 5.412,39 %-0,33
        FAİZ 40,01 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 65,90 %-0,22
        BITCOIN 110.163,00 %0,67
        GBP/TRY 55,3479 %0,14
        EUR/USD 1,1537 %-0,24
        BRENT 64,77 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 8.849,25 %-0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çimsa ilk 9 ayda satışlarını reel olarak yüzde 34 artırarak 33,1 milyar TL’ye taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        Çimsa'dan yılın 9 ayında 33,1 milyar lira net satış

        Yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü operasyonel ve finansal performansını devam ettiren Çimsa, yılın ilk 9 aylık döneminde cirosunu 33,1 milyar TL'ye taşıdı. Böylece satışlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde yüzde 34 oranında artıran Çimsa, FAVÖK'ünü ise 5,8 milyar TL'ye yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 12:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çimsa'dan yılın 9 ayında 33,1 milyar lira net satış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

        Çimsa, yılın ilk 9 aylık döneminde net satışlarını 33,1 milyar TL’ye yükseltti. Böylece Çimsa geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre cirosunu reel olarak yüzde 34 oranında artırmış oldu. Aynı dönemde Çimsa’nın FAVÖK’ü ise yüzde 12’lik yükselişle 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

        “ABD’DEKİ GRİ ÇİMENTO YATIRIMIMIZ DÖVİZ BAZLI GELİRLERİMİZİ ARTIRACAK”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Son 5 yıldır istikrarlı biçimde sürdürdüğümüz dönüşüm stratejimiz, artık rakamlara da güçlü biçimde yansıyor. Yapı malzemeleri şirketine dönüşümümüz, genişleyen ürün portföyümüz ve yatırımlarımızla bir büyüme ivmesi yaratıyor. Mannok’un etkisini bilançolarımızda net şekilde hissediyoruz. Diğer yandan, geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız yeni ABD tesisimizle birlikte beyaz çimentodan sonra gri çimentoda da artık yerel bir üretici konumuna geldik. Bu yatırım, küresel ayak izimizi genişletirken döviz bazlı gelirlerimizin artmasına da katkı sağlayacak. Tüm bu adımlar, uzun vadeli stratejimizin temelini oluşturuyor: ürünleriyle dönüşen, finansal olarak güçlenen ve küresel ölçekte sürdürülebilir değer yaratan bir Çimsa inşa ediyoruz” dedi.

        “GELECEĞE GÜÇLÜ TEMELLERLE YÜRÜYEN BİR YAPI MALZEMELERİ OYUNCUSUYUZ”

        Çimsa’nın hedefinin hiçbir zaman ‘sadece büyümek’ olmadığını sözlerine ekleyen Umut Zenar, şöyle devam etti:

        “Bizim için önemli olan, büyürken bilanço yapımızı da güçlendirmek. Bugün Çimsa, hem operasyonel etkinliğiyle FAVÖK’ünü artıran hem de gerçekleştirdiği ve devam ettirdiği tüm büyük yatırımlara rağmen borçluluk oranını yönetilebilir seviyelerde tutan bir şirket konumunda. Hedeflerimizle ve piyasa beklentileriyle tam uyum içinde ilerliyoruz. Bununla birlikte son dönemde, borç vade dağılımımızı çok daha uzun bir döneme yayarak dengeli bir finansal yapı oluşturduk. Bu yaklaşım, bize yalnızca bugünün değil, gelecekteki yatırımların da önünü açan bir esneklik kazandırıyor. Kısacası, Çimsa artık sadece büyüyen değil; büyürken her adımını sağlam atan, geleceğe güçlü temellerle yürüyen küresel bir yapı malzemeleri oyuncusu.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!