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Haberler Sağlık
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Çin, 8 Ocak'tan itibaren yurt dışından gelen yolculara karantina zorunluluğunu kaldıracak

Çin, Covid-19’a yönelik hastalık sınıflandırmasını Kategori A'dan daha az katı olan Kategori B'ye düşürerek 8 Ocak 2023’ten itibaren yurt dışından gelen yolculara karantina zorunluluğunu kaldıracak

Çin, 8 Ocak'tan itibaren yurt dışından gelen yolculara karantina zorunluluğunu kaldıracak
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İHA

Çin, sıfır-Covid politikasından giderek uzaklaşıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak 2023’ten itibaren Covid-19’un hastalık sınıflandırmasının Kategori A'dan daha az katı olan Kategori B'ye düşürüleceği aktarıldı. Söz konusu kararın hastalığın daha az öldürücü hale gelmesi ve yavaş yavaş yaygın bir solunum yolu enfeksiyonuna dönüşeceği yönündeki beklenti nedeniyle alındığı ifade edildi.

Covid-19 politikasında yapılan bu değişiklik ile 8 Ocak 2023’ten itibaren yurt dışından gelen yolculara uygulanan karantina zorunluluğu da kaldırılacak. Karantina kaldırılsa da yolculardan kalkıştan 48 saat önce istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu devam edecek.
Çin’de şu anda yurt dışından gelen yolculara devlet denetimindeki bir tesiste 5 gün zorunlu karantinaya ek olarak evde de 3 gün izolasyon şartı bulunuyor. Ocak 2020'den bu yana Çin, Covid-19'u Kategori B bulaşıcı hastalık olarak sınıflandırdı, ancak hıyarcıklı veba ve kolera gibi hastalıkları içeren A Kategorisi protokolleri kapsamında yöneterek, yerel makamlara hastaları ve yakın temaslarını karantinaya alma ve bölgeleri kilitleme yetkisi verdi.

COVID-19 POLİTİKASI PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Çin yönetimi, sıfır Covid politikası çerçevesinde 2020 yılının başından bu yana sınırda yolcu ve mal girişlerini kısıtlarken, ülkeye giren yolculardan toplu merkezlerde veya belirlenen otellerde karantinaya girmelerini talep ediyordu. Bir dönem 28 güne kadar çıkan karantina süresi son dönemde düşürülmüş, ancak uygulama resmen kaldırılmamıştı. Çin’in birçok kentinde kasım ayında salgınla mücadele uygulamalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti. Çin yönetimi, aralık ayı başında mevcut katı tedbirleri gevşetmiş, PCR testi ve seyahat kodu zorunluluğunu kaldırmıştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, hafta sonunda yaptığı açıklamada ise günlük vaka sayılarını açıklamayı durdurduğunu ilan etmişti.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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