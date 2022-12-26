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Çin'deki Covid dalgası yeni bir koronavirüs mutantına neden olabilir

Bilim insanları Çin'deki şiddetli koronavirüs dalgasının yeni bir mutanta yol açabileceğinden endişe duyuyor

Çin'deki Covid dalgası yeni bir koronavirüs mutantına neden olabilir
HABERTURK.COM

Çin'deki Covid-19 dalgası, dünya üzerinde yeni bir koronavirüs mutantına neden olur mu sorusuna bilim insanları, bunun cevabını bilmediklerini; ancak olası bir varyanta karşı endişelendiklerini belirtti.

250 MİLYON KİŞİ COVID'E YAKALANMIŞ OLABİLİR

Bloomberg News ve Financial Times'ın cuma günü bildirdiğine göre, ülkenin üst düzey sağlık yetkililerinin tahminine göre, Çin'de yaklaşık 250 milyon kişi aralık ayının ilk 20 gününde Covid-19'a yakalanmış olabilir.

Öte yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Covid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Covid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceği bildirilmişti.

"ÇİN'İN NÜFUSU BÜYÜK AMA SINIRLI BİR BAĞIŞIKLIĞI VAR"

AP'de yer alan habere göre, şu anda dolaşan Omicron varyantı olabileceği gibi suşların bir kombinasyonu ya da tamamen farklı bir varyant olabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Stuart Campbell Ray, "Çin'in çok büyük bir nüfusu ama sınırlı bir bağışıklığı var. Bu, yeni bir varyantın ortaya çıkmasını görebileceğimiz bir ortam gibi görünüyor" dedi.

VİRÜS ÇİN'DE HIZLA YAYILIYOR

Her yeni enfeksiyon, koronavirüsün mutasyona uğraması için bir şans sunuyor ve virüs Çin'de hızla yayılıyor. 1,4 milyarlık ülke, “sıfır Covid” politikasını büyük ölçüde terk etti. Genel olarak bildirilen aşılama oranları yüksek olsa da, özellikle yaşlı bireyler arasında hatırlatma dozları seviyeleri daha düşük. Yerli aşıların ise ciddi enfeksiyonlara karşı mRNA tabanlı aşılara karşı daha az etkili olduğu kanıtlandı. Birçok kişiye bir yıldan daha uzun bir süre önce aşı yapıldı; bu da bağışıklığın azaldığı anlamına ve virüsün değişmesi için verimli zemin haline gelmesine yol açıyor.

BÜYÜK ENFEKSİYON DALGALARI YENİ VARYANTLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Dr. Ray, "Büyük enfeksiyon dalgaları gördüğümüzde, bunu genellikle yeni varyantlar izler" dedi.

Yaklaşık üç yıl önce, koronavirüsün orijinal versiyonu Çin'den dünyanın geri kalanına yayıldı ve sonunda yerini bugün dünyayı rahatsız etmeye devam eden Delta varyantı, ardından Omicron ve onun soyundan gelenler aldı.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde virüsler üzerine çalışan Dr. Shan-Lu Liu, Çin'de bağışıklıktan kaçmakta son derece usta olan ve mevcut dalgalanmayı yönlendirdiğine inanılan BF.7 de dahil olmak üzere birçok mevcut Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.

DAHA CİDDİ BİR HASTALIĞA YOL AÇAR MI?

Uzmanlar, Çin gibi kısmen bağışık bir popülasyonun, virüsün değişmesi için özel bir baskı oluşturduğunu söyledi. Ray, virüsü "sahip olunan becerilerden kaçmayı öğrenen ve bunları aşmak için uyum sağlayan" bir boksöre benzetti.

Büyük bir bilinmeyen, yeni bir varyantın daha ciddi hastalığa neden olup olmayacağıdır. Uzmanlar, virüsün zamanla daha hafif hale gelmesinin biyolojik bir nedeni olmadığını söylüyor.

VİRÜSÜN ŞİDDETİ DEĞİŞMEDİ

Ray, "Dünyanın birçok yerinde son altı ila 12 ayda deneyimlediğimiz gevşemenin çoğu, virüsün şiddeti değiştiği için değil, aşılama veya enfeksiyon yoluyla birikmiş bağışıklıktan kaynaklanıyor" dedi.

Son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ciddi hastalık raporları hakkında endişelerini dile getirdi. Pekin'in dışındaki Baoding ve Langfang şehirlerinin çevresinde, ciddi vakalar arttıkça hastanelerde yoğun bakım yatakları ve sağlık çalışanları tükendi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Xu Wenbo, Çin'in her bir eyaletteki üç şehir hastanesi etrafındaki virüs merkezlerini izlemeyi planladığını ve burada çok hasta olan ayaktan hastalardan ve her hafta ölen tüm hastalardan numunelerin alınacağını söyledi.

Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden virolog Jeremy Luban, "Neler olup bittiğini bilmiyoruz ama açıkçası pandemi bitmedi" dedi.

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