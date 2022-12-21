Washington Post: Çin'in yeni Kovid-19 kâbusu küresel bir felakete dönüşebilir

Sıfır vaka politikasından vazgeçilmesinin nedeni, yaşanan protestoları ve ekonomideki durgunluğunu ortadan kaldırmaktı. Ancak Washington Post'un haberine göre yeni yaklaşım, ekonomiye dolaylı bir darbe indirebilir. Üretim ve tedarik zincirlerinde yaygın bozulmalara neden olabilir. Çin'de üretim yavaşlarsa bunun etkileri dünyada da kesin bir şekilde hissedilecektir.