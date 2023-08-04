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        Haberler Dünya Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Hıbey eyaletinde 1,2 milyon kişi tahliye edildi!

        Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Hıbey eyaletinde 1,2 milyon kişi tahliye edildi!

        Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller nedeniyle 1,2 milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 07:34
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        Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Pekin ile Tiencin şehrini çevreleyen Hıbey eyaletinde selin kontrolü için 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturuldu.

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        Söz konusu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi dahil eyalette 1,2 milyon vatandaş güvenli bölgelerdeki barınaklara geçici olarak yerleştirildi.

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        Hıbey Acil Durum Yönetimi Dairesi, "Pekin ve Tiencin üzerindeki baskıyı azaltmak için" 1,8 milyar metreküp suyun eyaletteki toplama alanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

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        Çin'de 1997'de kabul edilen Sel Kontrol Yasası ile oluşturan plana göre ülke genelindeki 98 sel toplama havzasının 13'ü Hıbey eyaletinde bulunuyor.

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        Sarı Nehir'in çok sayıda kolunun buluştuğu eyaletteki toplama havzalarının bulunduğu yerlerde, çok sayıda ilçe, kasaba ve köy su altında kaldı.

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        Pekin'in güneybatısındaki 600 bin nüfuslu Cuocou şehrinde 300 ila 400 milyon metreküp suyun biriktiği tahmin ediliyor.

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        Uzmanlar, yağışın şiddetinin azalmasına rağmen sel toplama alanlarında biriken suların çekilmesinin alçak alanlarda bir ayı bulabileceğini belirtiyor.

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        1997 tarihli yasa, sel toplama alanlarında yaşayan vatandaşların hasarlarının tazmin edilmesini öngörüyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #çin
        #Doksuri Tayfunu
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