Haberler Dünya Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Hıbey eyaletinde 1,2 milyon kişi tahliye edildi!

Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Hıbey eyaletinde 1,2 milyon kişi tahliye edildi! Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller nedeniyle 1,2 milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi Anadolu Ajansı Giriş: 04.08.2023 - 07:34 Güncelleme: 04.08.2023 - 07:34 facebook

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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Pekin ile Tiencin şehrini çevreleyen Hıbey eyaletinde selin kontrolü için 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturuldu.

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Söz konusu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi dahil eyalette 1,2 milyon vatandaş güvenli bölgelerdeki barınaklara geçici olarak yerleştirildi.