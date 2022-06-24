Çin'de elektrikli araç 3. kattan düştü: 2 ölü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun Şanghay'daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü.

Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

AÇIKLAMA DEĞİŞTİRİLEREK TEKRAR YAYIMLANDI

BBC'nin haberine göre, şirket daha sonra açıklamasını değiştirerek yeniden yayımladı. Açıklamada olayın bir kaza olduğu ifadesi korunurken, "araçtan kaynaklanmadı" ifadesinin paragraf içine alındığı görüldü

Nio, Şanghay'da büyük bir fabrikası bulunan, Elon Musk'a ait Tesla şirketiyle büyük bir rekabet halinde.

Medyada zaman zaman "Tesla katili" olarak tanımlanan Nio, elektrikli araçların sık sık şarj edilmesiyle ilgili kaygıları gidermek için geliştirdiği değiştirilebilir pil teknolojisiyle biliniyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.